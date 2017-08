PSG : 25 ME, visite médicale, Aurier fonce vers Tottenham

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Courtisé de longue date par Manchester United, Serge Aurier se dirige désormais vers Tottenham.

Le défenseur ivoirien a passé sa visite médicale en vue de son transfert vers le club londonien, ce jeudi à Paris. Selon Metro, l’accord est imminent entre les deux clubs pour un montant de 25 ME. Cela permettra à l’Ivoirien de remplacer Kyle Walker, parti pour deux fois plus cher à Manchester City cet été. Bien évidemment, en vue d’un transfert en Angleterre, ce sont toujours des problèmes judiciaires et administratifs qui ralentissent la finalisation.

Les conseillers de Serge Aurier ont pu effectuer une demande de visa en bonne et due forme en début de semaine, et le feu vert pourrait être donné très prochainement, permettant ainsi la réalisation de ce transfert qui fera aussi du bien au PSG. En effet, avec Daniel Alves et Thomas Meunier, Paris a de quoi faire à ce poste, et une telle rentrée d’argent ne sera clairement pas négligeable pour un élément qui ne joue plus du tout et n’entre pas dans les plans de son entraineur.