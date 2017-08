PSG : 12.000 maillots Neymar vendus, plus d'1ME déjà encaissés !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a pulvérisé son record de ventes de maillots vendredi, et ce samedi pourrait fixer la barre à un niveau jamais vu en France. Alors que d'impressionnantes files d'attente étaient en place devant les deux boutiques officielles du PSG pour acheter la tunique de Neymar, et que le site internet a rapidement affiché sold-out, les caisses se remplissaient. Et vendredi soir, le Paris Saint-Germain a annoncé dans un communiqué que ce sont plus de 10.000 maillots Neymar qui ont été vendus dans la journée. Selon les chiffres du Parisien et de L'Equipe, 12.000 tuniques floquées du numéro 10 se sont arrachées, engendrant déjà un chiffre d'affaire dépassant le million d'euros.

Mais dès ce samedi, ayant visiblement prévu le coup, le PSG va remettre en vente des maillots dans l'ensemble de ses boutiques, et ils sont déjà en ligne sur le site internet du club. Seule contrainte décidée provisoirement, chaque supporter ne pourra acheter qu'un maillot, histoire que tout le monde puisse être servi durant cette journée, où cette barre de 10.000 maillots devrait être allègrement franchie. Si les chiffres sont secrets, ces résultats dépassent tout ce qui avait été connu jusqu'ici en France, le score de Zlatan Ibrahimovic étant balayé. La saison passée, le Paris Saint-Germain avait globalement vendu plus de 500.000 maillots sur la saison, ce chiffre devrait être pulvérisé.