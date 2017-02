PSG : 10 ME sur une pépite allemande pour remplacer Motta ?

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en juin 2018, Mahmoud Dahoud est suivi par de nombreux clubs européens, et notamment par le Paris Saint-Germain.

Véritable pépite du centre de formation du Borussia Mönchengladbach, Mahmoud Dahoud réalise une très bonne saison. Auteur d'un but et de deux passes décisives en Bundesliga, il est l'un des meilleurs joueurs de son club, actuellement dixième du championnat. Par conséquent, il attire les convoitises de nombreux clubs à travers l'Europe. À commencer par l'Allemagne, où le Borussia Dortmund est prêt à faire une offre de 10 millions d'euros pour recruter le joueur de 21 ans, selon la presse germanique. Sauf que sur ce dossier, le club de la Ruhr n'est pas seul...

En effet, d'après The Guardian, Chelsea, la Juventus... et le PSG sont aussi sur les rangs pour attirer le Syrien de naissance en vue de la saison prochaine. Très technique, ce milieu box-to-box plaît grandement à Antonio Conte, mais Dahoud aura donc l'embarras du choix pour son avenir. Et il dispose donc d'une piste à Paris, où il pourrait venir renforcer un entrejeu déjà bien fourni, mais qui pourrait perdre Thiago Motta.