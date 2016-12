PSG : 10,2ME par saison, Petit Papa PSG est généreux avec Draxler

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore officialisé la signature de Julian Draxler, mais de son côté Wolfsburg a annoncé dès samedi que son international allemand rejoignait le PSG lors de ce mercato d'hiver. Draxler a déjà posé avec Patrick Kluivert, en présentant son futur maillot floqué du numéro 23. Et ce dimanche, Le Parisien dévoile quelques détails de la transaction qui a permis au Paris Saint-Germain d'obtenir l'accord avec Wolfsburg et la signature de Julian Draxler.

Alors que l'été dernier on évoquait un possible transfert à hauteur de 70ME, le PSG aurait finalement convaincu les dirigeants allemands de lâcher leur star en signant un chèque de 42ME, plus la possibilité de 6ME de bonus en plus selon les résultats. De son côté, Julian Draxler, qui s'est engagé jusqu'en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain, empochera un salaire brut mensuel de 850.000 euros par mois, soit 10,2ME par an. « Le contrat n’est pas encore formellement signé, mais un accord de principe a été trouvé entre tous les partis », indique Le Parisien, qui affirme qu’il y a quelques jours Liverpool a fait une offre financière supérieure, mais que Julian Draxler avait déjà dit oui au Paris Saint-Germain et n’a pas voulu revenir sur sa parole. Une attitude qui a été appréciée à sa juste valeur par les dirigeants du PSG, lesquels étaient restés en contact avec le clan Draxler depuis l'été dernier.