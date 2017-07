Officiel : Thiago Motta prolonge au PSG jusqu'en 2018 !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le feuilleton Thiago Motta a pris fin ce mardi matin du côté du Paris Saint-Germain. En effet, alors que le contrat du joueur s'était achevé vendredi et que les deux camps semblaient fâchés, un accord a été officialisé par le club de la capitale à quelques heures de la reprise de l'entraînement. Thiago Motta s'est donc engagé jusqu'en juin 2018 et tout le monde est content.

« C’est une grande joie de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. J’ai une histoire particulière avec le Club, qui m’a accordé beaucoup de confiance ces cinq dernières années. L’aventure se poursuit et j’en suis très content. On continuera d’être compétitif et nous donnerons le maximum pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions auxquelles nous participerons », a confié Thiago Motta.

Nasser Al-Khelaifi est lui aussi heureux de cette conclusion. « Nous sommes très satisfaits d’avoir prolongé le contrat de Thiago. Thiago Motta est un membre important de l’effectif et son leadership et sa science du jeu sont très appréciés de nos supporters. Assurément, Thiago est l’un de ceux qui ont beaucoup contribué à faire grandir le Paris Saint-Germain, en France comme sur la scène internationale. Après avoir déjà gagné de nombreux titres sous nos couleurs, Motta va encore nous aider la saison prochaine à mener à bien nos ambitions », a précisé le patron du PSG.