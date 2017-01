Officiel : Gonçalo Guedes signe au PSG

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris SG et le Benfica Lisbonne ont conjointement annoncé le transfert de Gonçalo Guedes, qui quitte le club portugais pour rejoindre Paris. « Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Jouer ici avec des joueurs de très haut niveau va me permettre de progresser. Paris joue toujours pour gagner des titres, mon objectif est donc de gagner le plus de trophées possibles et que Paris triomphe encore. Je sais que mon compatriote Pauleta était un joueur très apprécié par les supporters parisiens. J'espère faire aussi bien et parvenir un jour à être autant apprécié que lui », a livré le nouvel attaquant parisien. C’est un énorme investissement qu’a effectué le PSG, et on comprend mieux pourquoi l’entraineur du Benfica Lisbonne a expliqué ce mercredi qu’il ne pouvait pas refuser l’offre du club de la capitale. En effet, très officiellement, le club portugais a annoncé que le transfert de Gonçalo Guedes allait rapporter 30 ME dans les caisses, et que des bonus allant jusqu’à 7 ME pouvaient s’ajouter sur les prochaines saisons.