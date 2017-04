Officiel : Edinson Cavani prolonge au PSG jusqu'en 2020 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé mardi soir la prolongation de contrat d'Edinson Cavani. Et preuve de l'importance de cette annonce, c'est Nasser Al-Khelaifi en personne qui a paraphé avec El Matador cette prolongation dont le président du PSG avait fait une priorité absolue. Arrivé à Paris au mercato 2013, Edinson Cavani a marqué 125 buts en 192 matches sous le maillot du Paris Saint-Germain, et cette saison, il est à égalité toutes compétitions confondues sur le plan mondial (club et sélection) avec Lionel Messi (50 buts).

« C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que je prolonge aujourd’hui mon engagement au Paris Saint-Germain. Il a toujours été clair, comme je l’ai toujours affirmé, que ma volonté absolue était de poursuivre mon histoire avec Paris, ses supporters et tous ceux qui y travaillent pour en faire l’un des plus grands clubs du monde. Je crois avec beaucoup de conviction en la capacité de mon club à atteindre tous les objectifs qu’il s’est fixés. Tous ensemble, nous aurons encore de très grandes ambitions à partager dans les années à venir », a confié Edinson Cavani.

De son côté, Nasser Al-Khelaifi était forcément lui aussi très heureux d'avoir obtenu ce qu'il voulait. « Cette prolongation de contrat réaffirme la confiance très forte d’Edinson Cavani en notre projet. Il est tout simplement le meilleur buteur du monde actuellement. Il appartient à l’élite des grands attaquants qui évoluent en Europe. Edi, c’est une histoire d’amour passionnée avec le club, les fans et une ville où il se sent merveilleusement bien. Il est en train de marquer l’histoire du Paris Saint-Germain à travers ses buts, sa rage de vaincre et sa volonté permanente de tout gagner. Nos supporters adorent la façon avec laquelle Edinson donne tout pour les couleurs qu’il défend, à chaque minute de chaque match. Sa signature est un signal majeur à l’heure où le Paris Saint-Germain entend, avec patience, stabilité et travail, montrer à tous ceux qui le portent dans son cœur sa détermination à regarder l’avenir avec des ambitions toujours plus fortes », fait remarquer le président du Paris Saint-Germain.