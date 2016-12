L1 : L'équipe type 2016 sent très fort le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, OM, OL, ASSE, Monaco, Rennes.

Alors que 2016 tire sérieusement à sa fin, l'heure est au bilan d'une année de football en Ligue 1. Et ce mardi, L'Equipe dévoile son équipe type de l'année dans notre championnat. Ce onze idéal étant basé sur l'année civile, les joueurs du Paris Saint-Germain sont évidemment en force, le PSG ayant dominé outrageusement la saison passée, même si la première partie du championnat 2016-2017 n'est pas du même tonneau. Avec sept footballeurs parisiens dans sa composition, cette formation 2016 ne laisse que des miettes aux autres clubs, Ruffier (ASSE), Sidibé (Lille et Monaco), Ousmane Dembélé (Rennes et Dortmund) et Bernardo Silva (Monaco) étant les seuls joueurs n'étant pas du Paris Saint-Germain à intégrer cette équipe.

Equipe type de L1 en 2016 selon L'Equipe

Ruffier, Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Sidibé, Verratti, Rabiot, Bernardo Silva, Dembélé, Cavani, Ibrahimovic