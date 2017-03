Barça ou PSG : Daniel Riolo choisit clairement son camp

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques heures du match retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, chacun y va de son analyse sur cette fameuse remontada promise depuis des jours par le Barça. Quoi qu'il en soit, Daniel Riolo n'est lui pas vraiment inquiet pour le PSG. Le journaliste de RMC en est persuadé, non seulement Lionel Messi et ses coéquipiers ne referont pas leur retard de quatre buts, mais en plus ils pourraient bien connaître une nouvelle grosse désillusion au Camp Nou devant leurs supporters.

Daniel Riolo l'annonce, le Paris Saint-Germain va se qualifier et en ramenant quelque chose de son déplacement à Barcelone. « A un match historique ne succédera pas un autre match historique, je pense que le PSG ne va même pas perdre là-bas. Que le Barça dise qu’il va le faire, c’est normal. Qu’il fasse des choses un peu folles, oui. En même temps, dans leur histoire, ils n’ont pas vraiment fait ce genre de choses, c’est plutôt une tradition du Real Madrid. Si le PSG n’avait pas de bons joueurs, juste en courant beaucoup, il pourrait ne pas en prendre quatre. Cela voudrait dire aussi que le PSG n’aurait pas d’occasions alors que le Barça va devoir se découvrir et ça fait beaucoup. Il faudrait que le PSG se retrouve à dix très vite à la limite. Les changements leur seront profitables en Liga, mais la Champions League s’arrêtera mercredi pour le Barça », annonce Daniel Riolo, guère inquiet pour le match de ce mercredi soir.