SCB-OL : Lopes accusé, Pierre Ménès hallucine et dégomme Bastia

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Ce lundi, au lendemain du match annulé entre Bastia et Lyon en raison des attaques des supporters bastiais envers les joueurs lyonnais, certains ont réussi à trouver un coupable : Anthony Lopes. Un regard noir, une petite provocation de la main à la mi-temps, et le portier de l’OL est bien évidemment la raison pour laquelle une partie du public bastiais s’est mis à frapper les joueurs rhodaniens, ceci avant même le début du match... Un raccourci qui fait halluciner Pierre Ménès, qui n’en revient pas de voir certains consultants ou simples observateurs du football expliquer que le Franco-Portugais l’avait finalement bien cherché.

« Donc depuis ce matin, tout est de la faute de Lopes. Je ne dis pas qu’il s’est bien comporté, mais rien ne peut justifier ce qu’il s’est passé. Et avant le match, c’était Lopes ? Le match n’aurait même pas du commencer. Rien que cette saison à Furiani : Lucas (frappé sur la tête par un drapeau), Balotelli (cris de singe, insultes racistes), Nantes (bagarre générale et intervention de la BAC) et Lyon. Dehors ! Il y a des incidents depuis des années à Furiani, j’en ai moi même été victime. Faut que ça casse. Définitivement », a balancé le consultant de Canal+ remonté comme un coucou devant l’immobilisme des instances face à la multiplication des incidents à Bastia.