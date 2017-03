OL : Zéro supporter à Istanbul, Lyon s'explique

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le stade du Parc OL accueillera 15.000 supporters du Besiktas pour le match aller des quarts de finale d’Europa League, mais pour la rencontre retour, les joueurs Olympique Lyonnais devront se débrouiller tout seul, le club ayant décidé de ne pas organiser de déplacement. Et Xavier Pierrot, le stadium manager du club de Jean-Michel Aulas s’est expliqué sur cette décision qu’il justifie sans aucun problème.

« L’ambassade à Ankara et le consulat à Istanbul nous ont déconseillé un déplacement avec les supporters et clients VIP, ainsi que toute personne qui n’avait pas l’obligation d’être présente. Si certains veulent vraiment y aller, on leur demandera de prendre toutes les mesures de sécurité. On aura des billets, mais on ne prendra pas la responsabilité de faire un déplacement et on ne va pas amener de supporters. On nous a aussi conseillé d’être vigilant pour la sécurité de l’équipe. Il y a eu la tentative de putsch quand nous y étions l’année dernière, ainsi qu’un attentat à proximité du stade en décembre, explique, sur Olympique-et-Lyonnais.com, le responsable de l’Olympique Lyonnais, qui affirme que la leçon du match aller aura également été retenue. Si l’on se qualifie et que l’on joue Manchester United en demi-finale, les supporters anglais vont se mobiliser comme les Turcs. Il faudra être vigilant et nous allons tirer les leçons de ce quart de finale aller. » Il n'y a plus qu'à se qualifier...