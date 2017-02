OL : Vu des Pays-Bas, ça devrait passer pour Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Contrairement à Saint-Etienne qui a tiré le gros lot avec Manchester United, l’Olympique Lyonnais a hérité d’un match à priori à sa portée avec l’AZ Alkmaar, club de première partie de tableau du championnat néerlandais. Memphis Depay n’a pas vraiment pu briefer ses nouveaux coéquipiers sur un club dont il ne connaît quasiment aucun joueur, mais Sébastien Haller, international espoir français qui évolue à Utrecht, se charge de rassurer l’OL. Pour lui, il n’y a pas grand chose à craindre de la formation d’Alkmaar.

« Ça reste une bonne équipe, sans plus. Ils développent un jeu basique mais ce qu’ils font, ils le font bien. Normalement, ça devrait passer. Il ne faudra pas qu’ils sous-estiment l’AZ mais ils n’ont pas à en avoir peur non plus », a prévenu Haller dans les colonnes de L’Equipe. Pour ceux qui suivent de près l’Eredivisie, les principales stars de l’AZ sont surtout le gardien Tim Krul, le défenseur central Ron Vlaar, l'international iranien Alireza Jahanbakhsh et le grand attaquant Wout Weghorst (1,97 m), troisième meilleur buteur du championnat.