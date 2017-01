OL : Vu d'Italie, la Juventus ne fera pas craquer Tolisso

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Même les plus grands clubs européens sont victimes de la folie chinoise cet hiver. Comme c’est le cas depuis quelques années, les clubs asiatiques dépensent des sommes folles pour faire venir des joueurs majeurs, et c’est comme cela qu’Axel Witsel va s’engager dans le championnat chinois alors qu’il était annoncé depuis six mois à la Juventus. Un coup de massue pour le club piémontais, qui cherche activement un milieu de terrain et pourrait repartir à l’assaut vers Corentin Tolisso. Mais selon Enzo Bucchioni, journaliste italien qui intervient sur toutes les émissions majeures autour du mercato, la Juventus ne pourra pas rafler la mise en cours de saison.

« Le mercato de la Juventus pour cet hiver est devenu un gros problème car les meilleurs joueurs ne changent pas de club en janvier. Le seul moyen de recruter des bons éléments, c’est d’offrir un prix bien au-dessus de la valeur du joueur, comme le fait la Chine. Sinon, l’autre solution est de payer la totalité de la clause de rachat quand il y en a une. Je pense que Tolisso est désormais un objectif prioritaire pour la Juventus, mais il ne veut pas quitter Lyon. La Juventus ne s’est pas préparée (au changement d’avis de Witsel) et en paye les conséquences », a confié le commentateur de TMW, persuadé que Corentin Tolisso ne changera pas d’équipe en plein milieu de la saison, seulement six mois après avoir refusé Naples.