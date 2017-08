OL : Vigo joue avec les nerfs de Lyon pour Pape Cheikh

Dans : OL, Mercato, Liga.

Un coup Tottenham, un coup l'Olympique Lyonnais. Le Celta Vigo semble vouloir tirer au maximum sur la corde concernant le transfert de Pape Cheikh Diop, même s'il ne fait aucun doute que ce dernier quittera le club espagnol, puisqu'il ne s'entraîne plus avec ses coéquipiers. Le but du club de Galice est clair, profiter de la concurrence supposée entre l'OL et les Spurs dans le dossier du milieu de terrain pour essayer de faire grimper le prix de Pape Cheikh.

Et si dimanche l'Olympique Lyonnais avait l'étiquette de favori pour faire venir le champion d'Europe U19 avec l'Espagne, ce lundi ce sont les Londoniens qui auraient repris la main. AS affirme en effet que le Celta Vigo semble préférer l'offre venue de Tottenham, mais que celle de l'OL n'est pas encore totalement écartée. Autrement dit, Jean-Michel Aulas peut relancer le suspense en offrant un peu plus que les Spurs...et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des deux clubs lâche l'affaire.