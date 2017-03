OL : Valence veut convaincre Lyon de lui vendre Mammana !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Débarqué l'été dernier en provenance d'Argentine à l'Olympique Lyonnais, Emanuel Mammana n'a pas encore totalement fait sa place au sein de la défense de l'OL. Et ce mercredi, le quotidien sportif espagnol SuperDeporte en fait sa Une, le FC Valence aurait le désir de s'offrir Emanuel Mammana dès le prochain mercato. Le club espagnol aurait même envoyé récemment un émissaire afin de superviser le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais, notamment contre la Roma en Europa League.

Et le rapport qui a été fait sur Mammana aux dirigeants de Valence est très positif concernant ses performances actuelles, les perspectives d'avenir et le comportement général de l'ancien joueur de River Plate. Mais, même si le club actuellement 14e de Liga a fait du joueur lyonnais sa cible numéro 1, on peut difficilement imaginer que Jean-Michel Aulas laissera partir aussi facilement un défenseur de 21 ans qui a signé jusqu'en 2021 moyennant 7,5ME et que le président de l'OL désigne comme un des candidats à l'équipe nationale d'Argentine.