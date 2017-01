OL : Valbuena n'a pas célébré son but par « respect pour l'OM »

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Mathieu Valbuena, attaquant de l'OL, après la victoire contre l'OM (3-1) : « Jouer contre son ancien club, c'est toujours particulier... Mais on est content ce soir avec cette victoire. Je ne voulais pas célébrer ce but, car j'ai du respect pour l'OM. Ils nous ont mis un gros pressing d'entrée, mais on a su monter notre bloc. On aurait pu mener par plus d'un but d'écart à la mi-temps, mais on gagne au final, et c'est bien le plus important », a-t-il déclaré sur OLTV.