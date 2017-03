OL : Valbuena livre ses vérités sur un retour en Bleu

Dans : OL, Equipe de France.

A trois jours de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’équipe de France, Mathieu Valbuena revient en forme au bon moment.

Le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais n’a plus été appelé depuis octobre 2015 et une rencontre disputée face au Danemark. Pour la première fois depuis longtemps, il postule véritablement à un retour chez les Bleus. Grâce à son niveau de jeu bien évidemment, mais aussi à sa forme physique, son côté décisif et la bonne passe de son club. Mais en attaque, la concurrence est terrible et Petit Vélo est bien conscient que le chemin vers un retour est encore long.

« Beaucoup de jeunes talents frappent à la porte et sont bons. Un groupe s’est formé. Mais j’y crois tout le temps, sans faire une fixation dessus. La dernière fois qu’on m’a parlé de l’équipe de France, j’avais dit que je voulais être performant avec mon club. Jouer, prendre du plaisir. Aujourd’hui, je suis content et comblé. Sans faire de langue de bois, l’équipe de France, j’y crois toujours », a expliqué sur RMC un Mathieu Valbuena qui avoue tout de même que, s’il rêve plus que jamais d’un retour en bleu, son passage difficile de ces derniers mois lui permet de prendre du recul sur une éventuelle absence du groupe de Didier Deschamps.