Dans : OL, Ligue 1, OM.

Mathieu Valbuena a peut-être raté l'occasion de se taire en évoquant sa relation privilégiée avec l'Olympique de Marseille. Conspué et insulté par une grande partie du Vélodrome lorsqu'il a eu l'occasion de fouler la pelouse phocéenne sous les couleurs de l'OL, on se souvient notamment du cataclysmique OM-OL de septembre 2015, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a confié que malgré tout l'OM restait son club de coeur. Des propos qui vont évidemment agacer les supporters de Lyon, lesquels avaient déjà eu du mal à accepter la signature de Valbuena lors du mercato 2015.

Quoi qu'il en soit, l'ancien milieu de l'OM a joué carte sur table, quoi que cela puisse provoquer. « Je l'ai toujours dit : même avec l'écusson de l'OL, l'OM est mon club de coeur. Ça me faisait de la peine de les voir dans une situation très délicate. À Marseille, il faut savoir être mesuré, voir à long terme. La ferveur revient. Les résultats feront la différence, les victoires feront que l'OM reviendra ce qu'il était », a expliqué, sur SFR Sport, le milieu de terrain de 32 ans, qui prend le risque de voir les fans de l'OL lui tourner le dos, alors qu'il avait réussi à redorer son image auprès d'eux. Et il n'est pas certain que cela pacifiera pour autant ses rapports avec les supporters de l'OM.