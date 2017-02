OL : Valbuena comprend la fronde et évoque sa blessure

Mathieu Valbuena, attaquant de l'OL, après la victoire contre Nancy (4-0) : « J'ai senti une légère pointe à la cuisse gauche sur une action. Nabil m'a donné un bon ballon, après que j'ai demandé à sortir. Ça ne remet pas tout en question, je ne pense pas que ce soit très important... Les supporters ont exprimé un mécontentement qu'on peut comprendre. On a pas mis tous les ingrédients dans le derby contre l'ASSE, on ne peut répondre que sur le terrain. On l'a fait ce soir, mais tout ne s'effacera pas parce qu'on a gagné 4-0 contre Nancy »