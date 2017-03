OL : Une erreur tactique de Genesio contre le PSG ?

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Javier Pastore a rendu une superbe copie dimanche soir face à l'OL, au point de donner de gros regrets à pas mal de monde de ne pas avoir vu l'Argentin titulaire au Camp Nou. On ne refera pas l'histoire, mais il est évident que Lyon n'a jamais trouvé la solution face à Javier Pastore, auteur des deux passes décisives sur les deux buts du PSG. Pour un ancien de l'OL, Bruno Genesio n'a probablement pas fait le choix tactique qu'il fallait afin de contrarier EL Flaco, ce qui est forcément dommage.

« Pastore, on connait tous son immense talent. Il a été la plaque tournante du PSG, qui lui doit en grande partie sa victoire. Les Lyonnais auraient peut-être dû prêter davantage d’attention à ses déplacements. Ils l’ont trop laissé jouer et il a ainsi pu avoir toute l’influence qu’il souhaitait. Il aurait peut-être fallu titulariser Tousart pour le sacrifier, même si le marquage individuel ne se pratique plus trop de nos jours. Quand il y a un tel artiste en face, ça peut valoir le coup. Il est déjà très fort dans les petits espaces, alors quand il en a… », fait remarquer, dans L’Equipe, Philippe Violeau, visiblement déçu que Lucas Tousart soit resté sur le banc lyonnais au Parc des Princes.