OL : Une bonne surprise pour les joueurs de Lyon au retour de Bastia

Dans : OL, Ligue 1.

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont vécu une sale semaine en enchaînant en 72 heures les incidents du Parc OL contre Besiktas, et ceux de Furiani. Après avoir réussi à quitter le stade de Bastia sous un déluge de cailloux, malgré la protection de CRS obligés de lancer des lacrymogènes, la délégation lyonnais a décollé en milieu de soirée pour Lyon. Conscients que le moral de leurs joueurs devait être au plus bas, des dizaines de supporters de l'Olympique Lyonnais se sont organisés et ont décidé de faire le déplacement jusqu'à l'aéroport de Lyon-Bron pour accueillir au retour de Corse et réconforter Anthony Lopes et ses coéquipiers.

Un geste qui a fait plaisir à Jean-Michel Aulas. « Les joueurs sont bien arrivés et je dois saluer le geste de certains supporters lyonnais, qui savaient que les joueurs étaient choqués et ils sont venus les soutenir pour le match de jeudi, puisque là aussi, nous n’aurons pas la possibilité de jouer avec le soutien de nos supporters. Même les VIP ne pourront pas venir, donc on va se retrouver à trois dirigeants et une équipe, contre Besiktas et 50 000 spectateurs turcs contre nous », explique Jean-Michel Aulas, qui est lui aussi sorti très marqué de ces événements.