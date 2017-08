OL : Un petit feu d’artifice pour boucler le mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas, qui pensait bien avoir bouclé son marché des transferts très tôt en juillet afin de donner toutes les cartes en mains à son entraineur, s’est ravisé depuis.

L’idée de recruter un attaquant a fait son chemin mais est désormais écartée, sauf en cas de vente de Maxwel Cornet. En revanche, l’accord est bien scellé pour faire venir un milieu de terrain. Un seul ? Peut-être deux à en croire Bruno Genesio, qui a ouvert cette possibilité ce jeudi en conférence de presse, ceci ayant probablement un lien avec les possibles départs de Clément Grenier ou Jordan Ferri.

« On travaille sur certains dossiers. On souhaite toujours se renforcer au milieu de terrain. Il y a aura au moins une arrivée, peut-être deux », a lancé l’entraineur lyonnais, qui a certainement identifié un problème dans ce secteur de jeu pour demander un tel appui. Serait-ce lié aux performances en demi-teinte et à l’expulsion coûteuse de Sergi Darder contre Bordeaux ?