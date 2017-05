OL : Un miracle pour Lacazette à Lyon ?

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Blessé lors du match d'Europa League à Istanbul contre le Besiktas, Alexandre Lacazette était annoncé de retour dans le groupe lyonnais, au mieux, que pour la demi-finale retour dans dix jours au stade du Parc OL contre l'Ajax Amsterdam. Mais, ce mardi, il est désormais évident que la situation de l'avant-centre lyonnais a évolué dans le bon sens et plus rapidement que cela était espéré.

En effet, en guise de cadeau du 1er mai, et après avoir bossé à bloc avec le staff des préparateurs physiques de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette s'est entraîné avec ses coéquipiers. Et ce mardi, même si sa présence dans 24h sur la pelouse de l'Amsterdam ArenA semble illusoire, il se dit que le meilleur buteur français de Ligue 1 pourrait être présent dans le groupe de l'OL pour le déplacement aux Pays-Bas. Les signaux semblent tous positifs, et si Alexandre Lacazette est quand même très incertain pour ce match aller d'Europa League une toute petite chance existe. Et cette chance sera encore plus grande de le voir dimanche prochain pour un match très important contre Nantes. Une bonne chose pour l'Olympique Lyonnais et évidemment pour l'attaquant rhodanien.