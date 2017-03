OL : Un mercato d’été record attendu à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont annoncés sur le départ pour cet été, une tendance forte que Jean-Michel Aulas n’a pas niée.

Voilà qui pourrait marquer l’histoire de l’OL, et non pas uniquement parce que deux des joueurs les plus performants formés au club vont quitter le navire. Non, sur le plan financier, le club rhodanien est bien parti pour battre tous les records en terme de vente de joueurs. Comme l’explique L’Equipe, le départ de Lacazette pourrait se monnayer à 60 ME, tandis que celui de Corentin Tolisso a de grandes chances de rapporter près de 40 ME. Sans compter l’éventuelle vente de Fékir, cela devrait donc faire un mercato à 100 ME dans les poches lyonnaises.

Et exploser les précédents records des ventes les plus hautes, à savoir celles de Benzema au Real Madrid pour 35 ME en 2009, et bien évidemment Essien à Chelsea pour 38 ME en 2005. Des ventes énormes qui vont forcément changer la donne dans l’autre sens sur le marché des transferts. Car avec un tel apport, Lyon va être vu d’un autre œil au mercato, avec plus d’argent à dépenser que par le passé. Mais l’OL n’aura pas le choix, car le départ de deux des meilleurs joueurs du club devra absolument être compensé.