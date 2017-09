OL : Un départ record pour Mariano Diaz

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que l'attente est grande autour de lui, sachant qu'il est arrivé à Lyon cet été pour remplacer Alexandre Lacazette, Mariano Díaz répond parfaitement bien sur le terrain. Auteur de quatre buts en cinq matchs de Ligue 1, dont un dernier face à Guingamp dimanche (2-1), l'attaquant dominicain devient même le nouveau joueur le plus prolifique de l'OL depuis 1996 et Alain Caveglia. De plus, l'ancien joueur du Real Madrid est désormais le troisième meilleur buteur du championnat, à égalité avec Neymar, derrière Falcao et Cavani (7 buts).