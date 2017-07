OL : Un champ de patates à Nanjing pour affronter l'Inter ?

Dans : OL.

Appelé de dernière minute de l’International Champions Cup afin de remplacer le Milan AC retenu pour disputer le tour qualificatif de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais s’est bien évidemment fait un plaisir de se rendre en Chine.

Une semaine de stage avec le groupe, et un match amical de gala face à l’Inter Milan au pays de l’Empire du Milieu, cela ne se refuse pas d’autant que c’est grassement doté et que cela permet à l'OL de rendre visite à ses investisseurs. Mais il y a aussi les inconvénients. Outre les déplacements et les entrainements dans la chaleur et la torpeur de Nanjing, le terrain qui accueillera la rencontre de ce lundi n’est visiblement pas de premier choix. En effet, selon un compte francophone de l’Inter Milan, l’état du terrain est proche d’être catastrophique dans le stade pourtant moderne de Nanjing. Nul doute qu'à l'OL ainsi qu'au sein du club lombard, on sera vigilant en ce qui concerne l'état de santé des troupes, et notamment à certains joueurs encore en pleine préparation.