Il faut du sang neuf devant pour la suite de la saison, et c’est la principale demande de Bruno Genesio en vue du mercato qui va ouvrir ses portes dans quasiment une semaine.

Jean-Michel Aulas a, cette fois-ci, bien compris le message et il a confirmé que la quête d’un joueur offensif était sa première priorité. Au micro de bein SPORTS, il a expliqué la tendance, et mis également fin à la piste menant à Nicolas Pépé, l’ailier angevin n’ayant plus le profil puisqu’il va sûrement disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire.

« On va écouter l’entraineur, on cible d’avoir une amélioration de l’équipe. On va perdre Rachid Ghezzal et Nicolas Nkoulou qui partent à la CAN. Il va falloir remplacer Rachid. Il n’est pas impossible qu’on recherche un attaquant de grande dimension, qui puisse non seulement aider Alex Lacazette quand il n’est pas là, mais qui puisse aussi suppléer Ghezzal pendant la période la CAN. Pépé ? Il peut être ciblé car il a beaucoup de qualités. Mais j’ai cru comprendre qu’il va partir à la CAN donc il n’a plus le profil qui correspond à ce que l’on cherche. On a besoin d’un joueur présent pendant cette période de janvier-février qui va être délicate. Car on veut jouer l’Europa League à fond et revenir sur le podium, dont on n’est plus très loin », a souligné le président lyonnais, persuadé qu’un coup de fouet avec le recrutement d’un nouvel attaquant peut aider son équipe à atteindre ses objectifs élevés de la deuxième partie de saison.