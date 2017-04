OL : Un appel à témoins après la grave blessure d'un supporter lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

On ne l'apprend que cette semaine, grâce au Progrès, mais le 9 mars dernier, à l'occasion du huitième de finale aller d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Rome au Parc OL, un fan de Lyon a été frappé sauvagement, au point de perdre totalement l'usage d'un oeil. Selon des images diffusés par un site italien, un violent affrontement entre supporters des deux clubs a éclaté vers 19h30 aux abords du stade.

Installé avec des amis en terrasse d'un fast-food, un supporter de l'Olympique Lyonnais se serait retrouvé au sol suite à un coup de barre de fer porté par un fan italien, et une fois au sol il aurait reçu un second coup en plein visage, ce qui aurait totalement détruit son oeil droit. C'est dans un sale état que ce jeune supporter a été transporté à l'hôpital Edouard-Herriot, mais les chirurgiens n'ont hélas pas réussi à éviter la perte totale et définitive d'un oeil pour ce fan de l'OL

Autre souci, ce supporter a attendu plus d'un mois avant de porter plainte, et les enquêteurs ne peuvent plus utiliser les images de vidéosurveillance, ce qui forcément ne facilite pas le travail de la police. C'est pour cela qu'un appel à témoins a été lancé, la police espérant que d'autres personnes auront filmé toute la scène afin d'avoir quelques pistes à étudier. Pour cela, un numéro a été mis à la disposition de ces éventuels témoins : 04.72.45.12.30