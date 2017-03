OL : Tueur des surfaces, Diakhaby n’en revient pas

Dans : OL, Ligue 1.

En plus d’Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais s’est trouvé un nouveau goleador. Il s’agit de Mouctar Diakhaby (20 ans).

Déjà buteur à l’aller, le défenseur central a remis ça face à la Roma jeudi (défaite 2-1), en huitième de finale retour de l’Europa League. De quoi rappeler quelques souvenirs à celui qui a évolué au poste d’attaquant durant son adolescence. Pourtant, le natif de Vendôme ne s’attendait pas à une telle réussite cette saison. Et ce même s’il prend de plus en plus d’ampleur et de crédibilité dans le vestiaire des Gones.

« Mes coéquipiers et le coach me demandent de prendre la parole, a expliqué Diakhaby, dans des propos relayés par le site Olympique-et-lyonnais.com. En tant que défenseur, on se doit de parler. J’ai mis cinq buts cette année, ce qui est un peu surprenant. Je garde la tête sur les épaules et j’essaie de m’améliorer à chaque match. Je suis sur une année d’apprentissage, j’essaie de faire le maximum comme aujourd’hui. » Pour le plus grand bonheur du coach Bruno Genesio qui n’hésite pas à en faire le patron de sa charnière centrale.