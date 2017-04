OL : Tout est clair pour Besiktas, c’est la faute de Lyon et ses supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Le club de Besiktas a répondu ce vendredi aux nombreuses accusations venant de Lyon, et ce d’une manière très simple. L’Olympique Lyonnais étant le club hôte, il était en charge de la sécurité en dehors et dans le stade, et a très mal fait son travail. Que ce soit dans la vente des billets au grand public, dans la fouille des supporters turcs et lyonnais ou dans la maitrise du public venu sur le terrain, le club rhodanien a été totalement défaillant et va être sanctionné annonce le club turc.

« Tout ce qui s’est passé relève de la responsabilité de Lyon. Si quelqu’un doit être sanctionné, ce n’est pas Besiktas, mais Lyon. Nous, nous n’avons rien fait. Nous n’avons aucune raison de nous inquiéter. La priorité du club qui reçoit doit être de faire en sorte que la rencontre se déroule dans des conditions de sécurité. Il s’en est fallu de peu pour qu’un lynchage se produise en plein cœur de l’Europe. Ils ont attaqué avec des barres de fer, sans faire de distinction entre adultes et enfants », a déploré le porte-parole du directoire du club stambouliote, Metin Albayrak. En Turquie en effet, les supporters lyonnais, coupables d’avoir chassé et frappé dans et à l’extérieur du stade tous les sympathisants du Besiktas qu’ils croisaient, sont désignés comme les véritables coupables et déclencheurs du fiasco de ce jeudi soir. Chacun a visiblement un avis bien différent, mais il y a en effet de grandes chances que ce soit l'OL, club organisateur, qui soit dans le collimateur de l'UEFA.