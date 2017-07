OL : Tousart ne panique pas face au mercato de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après le départ de joueurs majeurs lors de ce mercato, certains de ceux qui sont restés à l’Olympique Lyonnais pourraient avoir des doutes sur les ambitions du club de Jean-Michel Aulas. Mais ce n’est clairement pas le cas de Lucas Tousart. S’il admet que les vente de Lacazette, Gonalons et Tolisso font un sacré vide dans le vestiaire de l’OL, le milieu de terrain lyonnais estime que les efforts réalisés pour vite se renforcer sont une excellente décision et que Lyon va avoir les moyens de réagir à ce mercato spectaculaire.

« On a perdu des joueurs de classe internationale. Il n’y a qu’à voir les clubs où ils sont allés. Il fallait vite répondre sur le mercato, surtout quand on voit ce qui se passe à l’OM ou à Monaco. Le niveau monte partout. Mais le marché des transferts n’est pas terminé. Il y aura aussi de belles révélations chez les jeunes. La formation fait partie du patrimoine lyonnais. On sait que l’OL a toujours du répondant », explique, dans France-Football, Luca Tousart, qui en l’espace d’une saison est devenu un joueur qui compte à l’Olympique Lyonnais.