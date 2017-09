OL : Tousart dément avoir fait éjecter Gonalons de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Joueur emblématique et capitaine de l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons a quitté l'OL durant le mercato afin de rejoindre l'AS Rome. Et on s'en souvient, le départ du milieu de terrain ne s'est pas réellement passé dans la sérénité, Jean-Michel Aulas attaquant frontalement son joueur, lequel avait mis en cause les ambitions sportives de l'OL, ce que le président lyonnais pas apprécié. Quoi qu'il en soit, le transfert de Maxime Gonalons en Italie a laissé le champ libre à Lucas Tousart, qui peu à peu avait poussé son coéquipier sur le banc la saison passée.

Interrogé par Eurosport, Lucas Tousart s'est défendu d'avoir une quelconque responsabilité dans la décision prise par l'Olympique Lyonnais de vendre Maxime Gonalons à la Roma. « Le départ de Maxime Gonalons ? C’est un sujet un peu délicat. La saison passée, on était un peu en concurrence. Il s'est passé ce qui s'est passé cet été, il est parti. Avant son départ, je n'ai pas voulu m'en mêler. Malgré ce qui peut se dire, on s'entendait très bien, il me donnait d'ailleurs plein de conseils. Je l'ai remercié de m'avoir appris beaucoup de choses, explique le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui admet toutefois que désormais il a clairement pris de l’ampleur au sein du club rhodanien. J'ai beaucoup plus de responsabilités et j'ai la route tracée pour faire de belles choses avec Lyon. »