OL : Tony Vairelles contre Cristiano Ronaldo, Lyon a préféré dire non

C’est une rumeur qui avec le temps, est devenu plus une légende urbaine qu’autre chose à Lyon. Mais le club rhodanien a en effet bien refusé de faire venir Cristiano Ronaldo, qui lui était offert sur un plateau en 2002. De passage sur l’émission J+1, Tony Vairelles a expliqué cette histoire où il était le premier concerné. L’ancien attaquant lyonnais, sur le départ à l’époque, avait été proposé au Sporting Portugal. Pour financer son arrivée, le club lisboète avait proposé de prêter deux joueurs, dont un certain Cristiano Ronaldo, qui n’avait alors que 17 ans.

« Ils avaient proposé un échange avec Ronaldo et un autre joueur, qui venaient en prêt à Lyon, contre mon arrivée au Sporting Lisbonne, a raconté le joueur aux 8 sélections avec les Bleus. C’était en 2002. Il était encore jeune. C’est Lyon aujourd’hui qui doit être dégoûté d’avoir refusé. C’est comme ça. C’est une petite anecdote rigolote », a souligné celui qui est désormais consultant pour Girondins TV. Ainsi va l’histoire du marché des transferts, avec ses choix qui peuvent parfois se retourner contre vous, des années après, même si celui-là fait particulièrement mal quand on voit ce que CR7 est devenu 15 ans plus tard.