OL : Tolisso repousse les approches du Bayern Munich

La Juventus, qui semblait avoir la voie royale ouverte pour le recrutement de Corentin Tolisso cet été, voit les choses se compliquer sérieusement ces derniers jours.

Des clubs prestigieux comme le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient venus aux renseignements au sujet du nouvel international français, sachant que rien n’a été pour le moment signé avec le club italien. Des candidats qui inspirent forcément le respect, même si le milieu de terrain lyonnais aurait déjà fait un premier choix fort. Selon la presse italienne, Corentin Tolisso n’aurait pas répondu favorablement aux premières sollicitations du club bavarois, sans que l’on sache si le désaccord porte sur la perspective de jouer en Bundesliga, sa future utilisation ou des raisons financières. A priori, c’est surtout le fait que les discussions sont quasiment bouclées avec la Juventus qui incite Tolisso à ne pas regarder ailleurs.

De plus, sur le plan financier, si le multiple champion d’Allemagne n’hésite jamais à miser gros quand il faut se renforcer avec des joueurs de premier plan en provenance de son championnat, la presse italienne s’accorde de toute façon à dire que le club de Munich n’avait aucune intention d’aller aussi haut et d’approcher les 40 ME pour récupérer le pur produit du centre de formation de l’OL.