OL : Tolisso, Lacazette, Genesio ne les retiendra pas au mercato

Dans : OL, Mercato.

Il devrait y avoir des changements majeurs sur le marché des transferts l’été prochain à Lyon. Parmi les nombreux joueurs formés au club et qui ont réussi à se faire leur place dans l’effectif, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont annoncés sur le départ. Les deux internationaux tricolores ont de nombreux admirateurs en Europe, et ils estiment avoir fait le tour de la question entre Rhône et Saône. L’attaquant l’a fait savoir par voie de presse, tandis que le milieu de terrain a déjà difficilement repoussé des assauts venus de Naples il y a un an de cela. Et c’est maintenant la Juventus qui rôde. Conscient de ces probables changements de cap, Bruno Genesio a joué franc-jeu sur bein SPORTS, expliquant que l’OL avait pour vocation de digérer ces départs.

« Ça fait partie du modèle du club, de laisser partir des jeunes. Ils ont envie de progresser et de partir à l’étranger. C’est un pallier à franchir mais Corentin et Alex ont cette ambition. Rachid est en fin de contrat, il est susceptible de nous quitter. Deux des trois sont sous contrat. Il y a une volonté de franchir un pallier supplémentaire pour certains. Il y a un travail de fond qui est fait depuis longtemps. On continue de bien travailler la formation, il y a de la réserve mais on cherche toujours à s’améliorer », a expliqué l’entraineur lyonnais, persuadé qu’entre le réservoir des jeunes et la possibilité de recruter à l’extérieur, l’OL avait les moyens sportifs et financiers de laisser partir deux de ses joueurs majeurs.