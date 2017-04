OL : Tolisso déclare son amour éternel à Lyon quoi qu'il arrive

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Corentin Tolisso est avec Alexandre Lacazette un des joueurs très convoités au sein de l'effectif lyonnais, le milieu de terrain, désormais international avec les Bleus, étant évoqué dans de très grands clubs. Et un an après avoir failli quitter l'OL pour Naples, Corentin Tolisso n'a jamais semblé aussi proche de partir de l'Olympique Lyonnais. Mais, s'il sait que sa carrière va probablement l'éloigner de la capitale des Gaules, Tolisso avoue vouloir réussir une belle fin de saison à l'OL, affirmant ne pas être perturbé par tout ce qui se disait concernant un éventuel futur transfert.

« C’est dur de ne pas faire attention à ça, car aujourd’hui tu te connectes à n’importe lequel des réseaux sociaux et tu vois ton nom qui est affiché avec la Juventus, l’Inter, Milan, Tottenham, Manchester donc c’est compliqué. Après, je sais ce que je veux et aujourd’hui je sais où je veux aller et c’est en finale de l’Europa League, je veux gagner ce trophée avec l’Olympique Lyonnais. Je me concentre que sur l’Olympique Lyonnais et ça, ça n’est pas difficile. Je suis un Lyonnais d’origine, j’ai tout vécu à l’OL et je n’ai connu que ce club dans ma carrière professionnelle. J’ai ma famille et mes amis ici, je suis attaché à cette ville et quoi qu’il arrive je n’oublierai jamais cela », a confié, sur OL-TV, l’international tricolore, visiblement déterminé à finir en beauté sa saison avec l’Olympique Lyonnais avant d’éventuellement continuer sa route ailleurs en Europe.