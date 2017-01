OL : Tolisso dans l’histoire du mercato lyonnais ?

Dans : OL, Mercato.

Le forcing de la Juventus Turin pour Corentin Tolisso n’est pas terminé, mais selon Tuttosport, c’est une offre historique que Lyon a reçu dernièrement pour se séparer de son milieu de terrain.

En effet, Jean-Michel Aulas aurait sur son bureau une proposition à hauteur de 35 ME, pouvant monter à 40 ME avec des bonus, afin de se séparer de son international espoirs. Un montant qui ferait possiblement de Corentin Tolisso le joueur le plus cher jamais vendu par Lyon, devant les 38 ME de Michael Essien à Chelsea en 2005. Le Progrès, qui confirme cette offre, ne précise pas si Lyon y a répondu, favorablement ou non, même si la tendance n’est clairement pas à un départ d’un titulaire en puissance à l’heure actuelle.

Et comme Corentin Tolisso n’a pas exprimé le désir de changer d’air cet hiver, les choses devraient en rester là. La musique pourrait toutefois être différente l’été prochain, surtout si des offres aussi copieuses continuaient d’arriver. En attendant, s’il y a un milieu de terrain sur le départ, c’est plutôt Jordan Ferri, pour qui l’OL réclamerait 7,5 ME afin de le laisser filer, alors que la Fiorentina et Galatasaray sont intéressés.