OL : Tete à 3ME, Aulas a une bonne raison d'attendre pour signer

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Kenny Tete est arrivé vendredi à Lyon, et le défenseur néerlandais a passé sans problème la première partie de sa visite médicale, laquelle se poursuivra ce samedi dans une clinique de la capitale des Gaules. Le futur ancien joueur de l'Ajax Amsterdam devrait donc signer rapidement un contrat de cinq ans, lequel fera de lui le cinquième renfort de l'Olympique Lyonnais lors d'un mercato très actif et qui n'est pourtant pas terminé.

La négociation a duré assez longtemps entre les dirigeants de l'OL et ceux de l'Ajax, mais au final Jean-Michel Aulas a fait, à priori, une belle affaire. Evoqué d'abord à 4ME, puis à 5ME en raison du comportement de l'agent de Kenny Tete, Mino Raiola, lequel a fait monter les enchères, c'est finalement pour 3ME que le patron de l'OL aurait raflé la mise affirme ce samedi L'Equipe. Mais si Jean-Michel Aulas a obtenu gain de cause, le président lyonnais fera cependant attendre le défenseur néerlandais le début de semaine prochaine pour sa signature et sa présentation, à priori ce sera lundi autour de 18h. Il est vrai que Jean-Michel Aulas a une très bonne excuse, puisque ce week-end il marie son fils en Corse. Pour une fois, le football attendra, mais nul doute que Kenny Tete et l'OL se diront oui la semaine prochaine.