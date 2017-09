OL : Tanguy Ndombele, c’est de l’or en barre

Dans : OL, Ligue 1.

Dernière recrue de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele a mis du temps à faire ses débuts en raison d’une blessure à l’épaule juste à son arrivée. Mais le milieu de terrain a su montrer ses qualités dans ce qui est probablement la rencontre la plus difficile de la saison à son poste, face au PSG. Très tonique, perforateur balle au pied et précis dans ses passes, il a été à l’origine de tous les bons coups à Lyon.

Il aurait même pu frapper un très grand coup avec un tir surpuissant des 25 mètres qui a fini sa course sur la barre d’un Aréola archi-battu. Un match plein, et sa sortie, en raison de crampes, a coïncidé avec l’écroulement de l’OL, ce qui n’est pas totalement un hasard. En tout cas, sans forcément présager du futur, la mise pouvant atteindre 10 ME pour faire signer l’ancien joueur d’Amiens semble pour l’heure un très bon investissement pour l’avenir.