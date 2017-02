OL : Soulagé, Aulas fait une proposition à ses supporters furieux

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la victoire contre Nancy (4-0) : « C'est une belle réaction de nos joueurs contre une équipe difficile. Je suis très content et satisfait. Ça va permettre de nous relancer pour rester dans la course aux premières places. Dans un contexte un peu difficile, Lyon a fait un grand match. On est dans un contexte de haut niveau, pour donner 100 %, il faut les meilleures conditions. Quand l'ambiance est difficile à domicile, c'est compliqué... On a proposé, les joueurs et le club, de rembourser les supporters présents à Saint-Etienne », a-t-il déclaré sur OL TV.