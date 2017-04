OL : Silence total imposé aux joueurs lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Les incidents intervenus dimanche à Bastia ont fait réagir de nombreux footballeurs et observateurs, mais les premiers intéressés, à savoir les joueurs de l'Olympique Lyonnais, sont resté silencieux. Même si Alexandre Lacazette et certains de ses coéquipiers qui n'étaient pas du voyage en Corse ont commenté les graves incidents via les réseaux sociaux, ceux qui étaient à Furiani ne se sont pas exprimés.

Selon Le Progrès, si Anthony Lopes et ses coéquipiers sont restés dans un total mutisme c'est afin de respecter les ordres de la direction de l'Olympique Lyonnais. « Les joueurs de l’OL et leur entraîneur ne se sont pas exprimés à la sortie des vestiaires, et pas davantage à leur arrivée à l’aéroport de Bron. Les consignes étaient à un silence radio », affirme le quotidien régional, qui n’a pas obtenu la moindre déclaration des joueurs lyonnais, Jean-Michel Aulas prenant à sa charge la totalité de la communication sur ce sujet forcément très sensible. Et cela d'autant plus que le président de l'OL a clairement obligé ses joueurs à disputer les 45 premières minutes du match alors que ces derniers ne le souhaitaient pas.