OL : Séville débarque à Lyon pour Rachid Ghezzal

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Les choses semblent désormais claires, Rachid Ghezzal ne prolongera pas son contrat à l'Olympique Lyonnais et le milieu offensif quittera donc son club formateur pour zéro euro lors du prochain mercato. Depuis des mois, Jean-Michel Aulas et le clan Ghezzal ont négocié, mais l'accord pourtant maintes fois annoncé n'est jamais arrivé. Plusieurs clubs sont donc venus à la rencontre du joueur de l'OL afin de connaître sa position. Et si la semaine passée, c'est l'AS Monaco qui semblait tenir la corde, une nouvelle piste semble s'ouvrir ce mardi.

En effet, selon France-Football, le FC Séville s'est invité dans le dossier Rachid Ghezzal. « L'AS Monaco a sondé. La Roma ou le Milan ont pensé à lui en cours de saison, mais c'est peut-être en Espagne que le dénouement pourrait avoir lieu. Le FC Séville, qu'il a croisé en Ligue des champions lors de la phase de poules, apprécie le profil de l'international algérien. L'intérêt est réel. Il fait partie d'une short list dressée par les Andalous. Une simple intention ou désir à concrétiser, c'est souvent le jeu du mercato… », écrivent nos confrères au sujet de Rachid Ghezzal. Le statut de joueur libre de l'international algérien est évidemment un atout très fort sur le marché des transferts.