OL : Sept candidats pour le brassard à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Pour le moment, Bruno Genesio a botté en touche en ce qui concerne le nom de son futur capitaine. Le brassard laissé libre par Maxime Gonalons devrait en théorie revenir à Anthony Lopes, ancien jeune du club et relativement expérimenté désormais, mais l’entraineur lyonnais rechigne à le confier à un gardien de but, pour des raisons pratiques. Si l’international portugais est toujours dans la liste des joueurs qui pourrait récupérer le capitanat, selon LyonMag, la liste est encore très élargie.

Outre le portier rhodanien, on retrouve deux joueurs expérimentés, mais annoncés sur le départ : Nicolas Nkoulou et Christophe Jallet. Ce dernier est très apprécié dans le vestiaire, mais il n’est pas un titulaire indiscutable, ce qui pose bien évidemment problème. Chez les purs lyonnais, on retrouve Nabil Fékir, Clément Grenier et Jordan Ferri. Seul le premier est assuré de débuter fréquemment les rencontres, Grenier revenant de quasiment deux ans sans jouer, et Ferri se posant aussi des questions sur son avenir. Enfin, le dernier choix est surprenant, mais pas totalement illogique. Auteur d’une belle saison en 2016-17, Lucas Tousart a marqué les esprits par sa combativité et son comportement impeccable de gagneur. Annoncé comme un titulaire pour cette saison, il pourrait prendre la relève de son prédécesseur, Maxime Gonalons, même s’il semble encore bien jeune pour cela à seulement 20 ans.