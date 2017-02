OL : Sans les supporters, Aulas ne croit pas à une remontée

Dans : OL, Ligue 1.

Après la nouvelle défaite contre Guingamp samedi (2-1), Jean-Michel Aulas a demandé le soutien des supporters de l'Olympique Lyonnais pour la suite de la saison...

La semaine de l'OL est à l'image de sa saison. Après une belle victoire contre Nancy mercredi (4-0), le club rhodanien est retombé dans ses travers en allant chuter à Guingamp samedi après-midi (2-1). Et ce dixième revers de la saison en L1 est peut-être celui de trop, une semaine après la cuisante défaite dans le derby contre l'ASSE. Relégué à douze points du podium, Lyon s'éloigne donc dangereusement de la prochaine Ligue des Champions. En pleine crise, au cœur d'une série de cinq défaites en sept matchs, Lyon s'est même mis à dos ses supporters... Malgré tout, Jean-Michel Aulas a tenu à défendre ses joueurs tout en demandant une faveur à ses supporters.

« J’ai été surpris de la virulence des propos qui ont été prononcés après notre défaite à Saint-Etienne. Là aussi, c’est compliqué, la rivalité est très forte. Nos supporters sont restés 50 minutes en tribune, les esprits étaient échauffés, mais cela n’excuse pas les paroles à l’encontre des joueurs. Je ne suis pas un dirigeant qui succombe à ça. Il faut que les groupes de supporters soient avec l’OL d’autant que l’on joue toujours la coupe d’Europe. On est quatrième de L1 avec un match en retard. Tout le monde est déçu, mais on va mener une réflexion pour corriger le tir. On a besoin de nos joueurs en pleine condition physique et psychologique si on veut atteindre nos objectifs, ou ce qu’il en reste », a lancé, sur Canal +, le président lyonnais, qui estime donc que l'OL est capable d'embellir une saison mal engagée avec le soutien de ses supporters.