OL : Sans Lacazette et Tolisso, Lyon est meilleur pense Tousart

Malgré les départs de ses cadres Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons, l’Olympique Lyonnais a parfaitement assuré la transition cet été.

Contrairement aux années précédentes, le club rhodanien ne s’est pas appuyé sur son centre de formation. Lyon a effectivement changé de politique et n’a pas hésité à miser gros sur des recrues comme Bertrand Traoré, Mariano Diaz ou encore Marcelo. Résultat, l’OL affiche un visage séduisant dans le jeu. Peut-être même plus que la saison dernière si l’on en croit le milieu défensif Lucas Tousart, successeur de Gonalons en sentinelle.

« Je vais parler objectivement, je pense que l’année dernière on avait peut-être de meilleures individualités mais on jouait moins bien collectivement, a confié l’ancien Valenciennois à Goal. Je pense que c’est la grande différence. Je ne saurais pas vraiment l’expliquer, mais plusieurs bonnes individualités ne font pas forcément une bonne équipe. Après, il ne faut pas non plus aller trop vite, on a pris 8 points sur 12, il faut rester mesurés. On voit d’autres choses sur le terrain, des joueurs qui ont envie de bien faire et de courir ensemble, et ça c’est très important. » Des ingrédients qui n’étaient pas toujours présents l’an dernier.