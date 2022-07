OL : Moussa Dembélé gâche sa carrière à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans un an, Moussa Dembélé souhaite rester à l’OL avant de quitter le club librement en 2023.

Malgré la concurrence démentielle qui l’attend la saison prochaine avec la signature d’Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé a exprimé son désir de rester à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien voyait le départ de son attaquant français d’un bon œil afin de récupérer un petit chèque, mais Moussa Dembélé en a décidé autrement. A moins d’une offre d’un gros club européen d’ici la fin du mercato, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow va rester à Lyon et partira pour zéro euro dans le club de son choix en juin 2023. Une décision que l’OL a accepté, à commencer par Peter Bosz, lequel pourra donc compter sur deux attaquants de haut niveau la saison prochaine dans le Rhône. A l’étranger, on ne comprend en revanche pas bien pourquoi Moussa Dembélé s’accroche ainsi à Lyon. Ancien attaquant du Celtic Glasgow, Frank McAvennie a estimé que l’attaquant français perdait son temps dans la capitale des Gaules. Une critique que Jean-Michel Aulas n’appréciera guère.

Dembélé peut viser plus haut que l'OL

« Je suis vraiment ennuyé par Dembele car quand il est rentré en France, j'étais très déçu. Il devrait jouer au plus haut niveau, c'est un talent incroyable. Mais il est allé en France et je me suis demandé pourquoi il y allait parce qu'il aurait pu aller n'importe où. Maintenant, des clubs comme Manchester United sont intéressés et je comprends pourquoi, car que c'est un grand talent. J'ai été déçu quand il a quitté le Celtic et encore plus déçu quand il est allé en France parce que ce n'est pas un meilleur championnat que l'Ecosse. Des équipes comme Manchester United devraient le recruter car c'est un bon joueur » a estimé sur Football Insider l'ex-joueur Frank McAvennie, très critique envers l’Olympique Lyonnais et à l’égard du championnat de France en général. Moussa Dembélé, dont le nom a été associé à Manchester United lors des semaines précédentes, peut viser bien plus haut selon lui. Reste que le joueur ne croule pas sous les offres, malgré sa situation contractuelle. De plus, son prêt à l’Atlético de Madrid a mis en lumières certaines de ses limites au plus haut niveau. Ce qui tend à prouver que Dembélé est finalement dans un club à sa mesure, à Lyon.