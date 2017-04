OL : Riolo attaque Lyon et Aulas, et ça pique

Dans : OL, Ligue 1.

Daniel Riolo ne cache pas un certain désarroi après avoir vu la défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile contre Monaco. Plus que ce résultat négatif, c'est surtout la manière dont le club de Jean-Michel Aulas gère cette fin de saison qui laisse le journaliste de RMC un peu effaré. Car Daniel Riolo a bien du mal à comprendre les priorités de l'OL et de son président.

Pour Daniel Riolo, on peut clairement et ouvertement se demander si Jean-Michel Aulas ne fait pas totalement fausse route. « L’année dernière, Lyon nous a vendu : « on a fait deuxième », mais cette année, avec le nombre de points, cela va être loin de ce qu’une équipe comme Lyon peut faire avec ses moyens. En plus, le Parc OL n’est pas plein, et s’il n’est pas plein c’est aussi parce que le spectacle proposé n’est pas bon, qu'il y a ce nombre de de défaites à domicile (...) Cela fait beaucoup pour une équipe pareille qui au final peut, peut-être, finir derrière Bordeaux qui est dans une bonne dynamique. Et là, tout le monde est en train de prier pour que l’Europa League aille du côté de Lyon. Pour cela, il y a encore les demi-finales et la finale…je ne comprends pas le calcul, je ne comprends pas la politique menée actuellement. Par exemple, Aulas dit qu'il est prêt à faire une folie pour garder Lacazette, c’est très bien, mais si tu as réellement une offre à 50ME, pas une seconde tu hésites, tu le vends. Et là on est train de nous dire qu’on peut faire une folie pour le garder ! Mais qu’est ce que ça veut dire ça ? », a lancé un Daniel Riolo très dubitatif sur la fin de saison de l’Olympique Lyonnais et son prochain mercato.