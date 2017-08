OL : Rester, prolonger ou partir... Morel hésite

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Titulaire indiscutable de Bruno Génésio en ce début de saison, Jérémy Morel réalise des prestations satisfaisantes dans l’axe de la défense rhodanienne au côté la recrue Marcelo. Néanmoins, l’ancien défenseur de l’OM n’a plus qu’un an de contrat et des questions se posent forcément concernant son avenir, à dix jours maintenant de la fin du mercato. Invité du Canal Football Club dimanche soir, le natif de Lorient a confirmé qu’un départ était encore envisageable malgré l’offre de prolongation de contrat transmise par la direction de l’Olympique Lyonnais.

« Je suis en pleine réflexion, je suis en fin de contrat en juin prochain. Bordeaux est intéressé ? Apparemment… J’ai eu une proposition de la part de l'OL, donc voilà. J’ai aussi d’autres idées par la suite, je suis en train d’essayer de voir ce qui serait le mieux pour moi, notamment à l’étranger » a confié le joueur sur la chaîne cryptée. En cas de départ du Français de 33 ans, Lyon serait alors quasiment dans l’obligation de recruter un défenseur en urgence, après avoir laissé filer Emanuel Mammana au Zénith et Nicolas Nkoulou au Torino au cours des dernières semaines.