OL : Rennes fonce sur Ferri et connait le prix à payer

Dans : OL, Mercato, Rennes.

En difficulté en ce début de championnat, le Stade Rennais pourrait faire venir jusqu’à quatre nouveaux joueurs dans ces derniers instants du marché des transferts. Koubek vient de signer, Khazri arrive, Diafra Sakho pourrait suivre, tout comme un dernier renfort dans l’entrejeu. Le club breton sait en tout cas combien il en coûterait de faire venir Jordan Ferri, qui ne sera pas retenu par l’Olympique Lyonnais, mais uniquement en cas de transfert définitif. Selon Le Progrès, cela se jouera entre 4 et 5 ME pour laisser filer le joueur formé au club rhodanien, qui a aussi des touches avec Toulouse, et a récemment refusé de rejoindre Nantes.