OL : Renforts ou pas, Genesio demande du temps aux supporters !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a vendu des joueurs majeurs lors de ce mercato, ce qui a considérablement fait plaisir au comptable de l'OL, mais au moins sur le plan strictement numérique les départs de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons ou bien encore Mathieu Valbuena ont été compensés. Cependant, Bruno Genesio l'admet, cette révolution sportive connue durant cet été 2017 aura inévitablement des effets. Et l'entraîneur lyonnais demande aux supporters de laisser un peu de temps à son équipe pour se reconstruire après ces énormes mouvements dans l'effectif à sa disposition.

« Je m’attendais à ces vastes changements. “Alex” et “Coco” étaient déjà presque restés une saison de plus que prévu. Maintenant, il va falloir digérer ces “gros” départs. Avec “Max”, qui était notre capitaine, c’étaient des joueurs majeurs qui avaient la culture et l’amour du club mais aussi sur lesquels je pouvais m’appuyer avec une relation privilégiée. Le recrutement est satisfaisant, plein d’espoirs mais il faudra quand même du temps pour reconstruire une ossature. On en a gagné un peu en agissant vite sur le marché en juin. La préparation va nous apporter les premières informations. L’image du club change. Celle de l’équipe aussi avec l’arrivée de davantage de joueurs venus de l’étranger. Mais ce n’est pas pour autant qu’on va perdre notre identité. Il faudra toujours s’appuyer sur la qualité de notre formation même si nous sommes peut-être aussi victimes d’un trou générationnel actuellement », prévient, dans France-Football, Bruno Genesio, conscient que la pression énorme qu’il avait eue sur les épaules la saison passée sera probablement décuplée dans les prochains mois. Bon courage à lui.